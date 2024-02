Tre auto a fuoco nel borgo, paura per la rete del gas a Cassano

Due auto distrutte e una danneggiata. È questo il triste bilancio dell’incendio di natura dolosa divampato nella notte tra lunedì e martedì e che ha distrutto due auto, una Citroen C3 e un Bmw X3, e ne ha danneggiata una terza, una Opel Agila, parcheggiate in zona Cappuccini, nella parte alta di Cassano centro. La Citroen e l’Opel sono di proprietà di una coppia mentre la Bmw appartiene ad un soggetto terzo. Tutte e tre le vetture erano parcheggiate in via 4 Novembre, zona densamente abitata posta nella zona nord di Cassano. Da quanto si è appreso le fiamme sembra che siano partite dalla Citroen C3, di proprietà di un sessantasettenne disoccupato cassanese, per poi interessare la Bmw e l'Opel della moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri della Compagnia di Cassano che hanno effettuato i rilievi. Ma i danni avrebbero potuto assumere proporzioni ben maggiori: le fiamme, infatti, hanno interessato anche la rete che trasporta il gas metano di casa in casa creando un vero e proprio pericolo in tutta l’area. Fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco prima e dei tecnici specializzati subito dopo ha fatto sì che la situazione e l’area venissero messe in sicurezza in pochissimo tempo evitando danni ben più gravi. Ma negli ultimi sette giorni sono stati ben sei i mezzi incendiati in città. La spirale di incendi è iniziata martedì scorso quando una Daihatsu era stata data alle fiamme sempre in zona Cappuccini.