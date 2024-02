A Bisignano il primo pastificio inclusivo per ragazzi autistici

Nascerà in Calabria e, con ogni probabilità a Bisignano, la prima Scuola inclusiva di formazione professionale per pastai operativa per il Sud Italia.

Il progetto lo ha chiaro Giuseppe La Riccia, bisignanese, ideatore e presidente dell’associazione “PastAut Ets”, che può contare su un significativo bagaglio di esperienze professionali, dato anche alla gestione di progettualità nel campo del sociale, acquisito in oltre 35 anni di attività nel settore dei pastifici artigianali, in Italia ed all’Estero.

Si tratta di realizzare un laboratorio di produzione della pasta fresca-secca di alta qualità, che si propone di offrire a bambini, ragazzi ed adulti autistici che interagiscono con questo “subdolo” nemico, occasioni per acquisire dignità ed autonomia, nell’ottica di sviluppare un innovativo modello di inclusione sociale in favore di questa particolare categoria di cittadini e delle rispettive famiglie che vivono il disagio dell’autismo.

