La visita di Vittorio Pisani a Cosenza: un cambio di passo nella lotta al crimine

Una marcia in più. Innestata dalla determinazione del capo della Polizia, Vittorio Pisani. La visita nella nostra provincia del Prefetto che guida il Dipartimento della Pubblica Sicurezza segna l’inizio di una trasformazione strutturale e operativa nell’azione di lotta alla criminalità e nella prevenzione dei reati. Siamo a un cambio di passo.

Il prefetto Pisani, calabrese doc, conosce a menadito il Cosentino e come primo segnale concreto dispone l’apertura di un commissariato a Diamante, perla del Tirreno e punto di raccordo con aree particolarmente influenzate negli ultimi anni dalla presenza della ‘ndrangheta e della camorra: Cetraro, Praia a Mare, Scalea, Santa Maria del Cedro.

Il confronto costante con il questore Giuseppe Cannizzaro sulla situazione nella zona della Calabria più vasta, ricca e popolosa sembra foriero di sempre maggiore attenzione da parte sia del Dipartimento che del ministero dell’Interno. Al Viminale opera peraltro come sottosegretario Wanda Ferro che in più occasioni ha raccolto le richieste di potenziamento degli organici delle forze di polizia avanzate dai sindaci delle fasce tirreniche e ionica e dal presidente della Provincia, Rosaria Succurro, in relazione alla Sila.