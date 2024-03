Rassegna stampa 1-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Il Pnrr arranca in Calabria, stretta da Roma

I vescovi della Calabria a confronto sulla formazione dei futuri sacerdoti

Catanzaro, processo Basso Profilo: la Dda presenta appello per 17 persone

Catanzaro, inchiesta sul reparto di Oculistica: tutti in silenzio davanti al giudice

Ospedale di Crotone, l’Asp fa i conti con le carenze di medici

Crotone, giro di vite sui mercati comunali: bloccate le concessioni ai morosi

Teatro di Vibo? No, solo una prima… prova

‘Ndrangheta, processo “Assocompari”: chieste tre condanne in abbreviato

Sanità malata a Cosenza, un anno mezzo per una visita cardiologica

Cosenza, l’ex prefetto Paola Galeone: “Non ho consegnato i soldi”

Omicidio Aquino a Corigliano Rossano, le difese iniziano a dare battaglia a colpi di eccezioni

Corigliano Rossano, investe con l’auto una famiglia di cinghiali

Telefoni in carcere, nuovo blitz a Corigliano Rossano

Montegiordano, muri imbrattati e minacce sui social

Autovelox sulla Statale 107 a Paola, la Prefettura nega l’autorizzazione