La studentessa di Rizziconi morta nel fiume del Cosentino, l’allarme lanciato con 2 ore di ritardo

Anatomia di una tragedia. Denise Galatà, 19 anni, di Rizziconi, ha perso la vita tra le rapide del fiume Lao il 30 maggio dello scorso anno. La studentessa del liceo “Giuseppe Rechichi” di Polistena era andata in gita con i compagni di scuola, alcuni docenti e la dirigente scolastica. È stata ingoiata dai gorghi dopo essere caduta dal gommone su cui stava compiendo la discesa del corso d’acqua. Il corpo è stato ritrovato il giorno dopo. La perizia affidata dal magistrato inquirente al consulente tecnico, l’ ingegnere Giuseppe Viggiani, è stata ritualmente depositata al fascicolo d’indagine e offre un quadro dell’intera vicenda. In 138 pagine (più allegati), il consulente ha risposto ai sei quesiti posti dalla Procura. Il quadro è sconvolgente. I soccorsi vengono chiamati alle 15,21, cioè due ore e 50 minuti dopo l’incidente, «evidentemente» annota il consulente Viggiani «a seguito di ripetuti conteggi inesatti sul numero di persone trascinate dalla corrente e recuperate a valle, fra le quali non viene annoverata Denise». Alle 19,40 tutti i partecipanti saranno definitivamente portati in salvo e tre di loro verranno trasferiti in pronto soccorso per i traumi riportati. Denise viene data per dispersa. Cominciano le ricerche che si concluderanno il giorno successivo con il ritrovamento del cadavere. Questa la cronaca degli accadimenti. Superfluo ogni commento.

Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, ha assunto la direzione dell’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità di tipo colposo e omissivo in ordine al decesso. Sul registro degli indagati sono stati iscritti: Giuseppe Cosenza, presidente Consiglio Direttivo “A.S.D. Canoa Club Lao Pollino” , Riccardo D’Onofrio, vicepresidente Consiglio Direttivo “A,S.D. Canoa Club Lao Pollino”; le guide: Raffaele Cosenza, Luigi Cosenza, Giampiero Bellavita, Gabriel Alacom Correa, Raffaele De Mare, Francesco De Stefano e Camila Andrea Ortegallancafilo; e il sindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo.