Derby Cosenza-Catanzaro: scontri tra tifosi e forze dell'ordine vicino allo stadio e davanti al Mc Donald's di Rende, 13 feriti LE IMMAGINI

I pullman dei tifosi giallorossi, infatti, dalla curva nord dello stadio San Vito sono stati fatti transitare verso lo svincolo di Cosenza Nord dell'autostrada A2, per poi farli proseguire verso Catanzaro. A un certo punto, nei pressi del Mc Donald’s di Quattromiglia sono scoppiati nuovi tafferugli , con i supporters cosentini che hanno lanciato torce e pietre contro il pullman giallorosso. A quel punto il momento di maggior tensione con i tifosi del Catanzaro, che sono scesi dal pullman ed è iniziato lo scontro con le forze dell'ordine. Ferito un uomo, soccorso all’interno del Mc con alcuni punti di sutura. Nel compesso sono tredici i poliziotti ferito o contusi. Alcuni tifosi del Catanzaro sono stati identificati dalle forze dell’ordine. Tifosi del Catanzaro erano molti di più rispetto agli 800 ai quali era stato limitato l'accesso allo stadio. Il settore ospite del Cosenza è di oltre 1900 posti ed era quasi pieno.

Dopo una giornata di festa bruttissimo epilogo per il derby calabrese . A fine gara, infatti, si sono registrati scontri tra i tifosi del Catanzaro e le forze dell’ordine. Dopo l'uscita dallo stadio dei tifosi giallorossi, i tafferugli sarebbero iniziati all'altezza della Polisportiva Real Cosenza, che si trova a pochi metri dallo stadio San Vito. Altri momenti di tensione si sono registrati vicino allo svincolo di Cosenza Nord con scontri tra entrambe le tifoserie e le forze dell'ordine .

Prima della gara, i dirigenti della società del Catanzaro, oggetto di accese contestazioni da parte dei tifosi di casa, hanno dovuto lasciare per precauzione il settore loro assegnato per assistere alla gara e sono stati accompagnati in un’altra area dello stadio.

In queste ore, comunque, gli investigatori stanno visionando i video del sistema di sorveglianza del centro commerciale ed altri girati da privati cittadini e che circolano sui social. Da questi video potrebbe venire una ricostruzione definitiva della vicenda.

Le immagini degli scontri