Blitz antidroga sull'asse Pollino-Sibaritide, tutti in silenzio davanti al giudice

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere gli indagati destinatari di ordinanza di custodia cautelare richiesta ed ottenuta dal Gip di Castrovillari in ordine all'operazione effettuata venerdì scorso contro le piazze delle spaccio. I Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, infatti, hanno smantellato uno dei gruppi che tenevano l'attività tra Cassano e la città del Pollino. Gli indagati, che sono difesi dagli avvocati Carlo e Niccolò Esbardo, Rosetta Rago e Mauro Cordasco, hanno deciso di percorrere la via del silenzio, anche per studiare, attraverso il lavoro dei rispettivi legali, il materiale probatorio raccolto a loro carico e, soprattutto, per porre la migliore difesa possibile. Per alcuni degli indagati, inoltre, sono stati depositate delle richieste di modifica della misura cautelare. L'obiettivo è sostanzialmente quello di ottenere una degradazione della misura del carcere. Nelle prossime ore il Gip andrà a valutare le richieste delle parti per innescare una nuova fase processuale. Allo stato si procedere a carico di Francesco e Vincenzo Di Vasto, di Pietro Salomone, Luciano Anzillotta ed Eugenio Maria Tierri, ai quali gli inquirenti contestano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per la medesima operazione si trovano ai domiciliari Silvio Carmine Mario Miceli e Giuseppe Scorza.