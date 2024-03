Castrovillari, la guardia medica ormai funziona a mezzo servizio

Nuovi turni scoperti alle guardie mediche dell'area del Pollino. A causa della carenza di medici da incaricare per l'espletamento di turni di servizio di Continuità assistenziale presso le postazioni dell'Ambito territoriale di Castrovillari, infatti, l'Asp ha comunicato l'ennesimo programma dedicato alla turnazione del mese di marzo. Per il Distretto Esaro-Pollino si tratta di «uno stato di necessità non diversamente organizzabile». Nel provvedimento si rileva, e non poteva essere forse diversamente, che in caso di postazione con assenza del medico, l'utenza dovrà rivolgersi al servizio del 118. Il Distretto Esaro-Pollino prevede le postazioni di continuità assistenziale presso i comuni di Castrovillari, Morano Calabro, Saracena, Lungro e Altomonte. Ma le comunità interessate sono molte altre, tra cui Civita e Frascineto, San Basile, Firmo e Acquaformosa. Si tratta di un territorio sterminato che, e questo dall'autunno dello scorso anno, continua ad incassare provvedimenti che conducono alla scopertura di molte postazioni mediche e all'accorpamento delle stesse.