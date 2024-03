“Costruiamo inclusione”, venerdì 8 marzo 2024 nascerà la prima Aula TEACCH in una scuola pubblica calabrese

Costruire una scuola inclusiva, passo dopo passo. Il progetto TEACCH FOR SCHOOL “Costruiamo inclusione” prevede la realizzazione di aule allestite secondo approccio TEACCH. Un'iniziativa che nasce dallo scambio di idee tra una docente di sostegno, Flavia Filippelli, e un’educatrice professionale, Ersilia Massimilla. In cosa consiste. Il progetto è coordinato dalla docente specializzata sul sostegno per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria (Flavia Filippelli) e supportato in modo volontario e gratuito da un team di esperti (educatrici professionali: Pamela Greco ed Ersilia Massimilla Ersilia; psicologo: Antonio Gravina; laureanda in Architettura: Micaela Brisa Bassano; docente di sostegno: Ada Bengardino) è stato accolto dal presidente dell’associazione cosentina Insieme Odv, Antonio Chiappetta, che da subito supporta la realizzazione della prima Aula. Dove. Come sede è stato scelto l’Istituto Comprensivo Zanfini di Roggiano Gravina, all’interno del quale lavora e collabora una parte degli esperti coinvolti nel progetto. Grazie all’entusiasmo dimostrato dalla lungimirante dirigente scolastica Rosina Gallicchio, a pochi mesi dalla progettazione, s'inizia già a tessere la rete positiva di relazioni di cui queste iniziative hanno bisogno.

La risposta del territorio. Il comune di Roggiano Gravina sta patrocinando il progetto e Amelia Perrone Amelia (assessora alla Pubblica istruzione, Cultura e Politiche giovanili) si è fatta promotrice nell’organizzazione di eventi a supporto della causa. Associazioni, enti, commercianti, docenti e famiglie avviano il processo di solidarietà partecipando alle raccolte fondi organizzate e finalizzate al raggiungimento di questo primo obiettivo. L’associazione Arco – (Associazione ri-uniti Calabria Oncologica) di Roggiano Gravina è diventata partner del progetto devolvendo l’intero ricavato della vendita delle uova di Pasqua del 2023 al progetto TEACCH FOR SCHOOL e l’associazione teatrale “Belli Dentro” si è attivata spontaneamente per supportare l’impresa. La partecipazione è arrivata anche dalla Secondaria di primo grado dello stesso istituto Zanfini e dall’istituto tecnico industriale Balsano di Roggiano Gravina. La mission. Si punta a realizzare all’interno di scuole pubbliche degli spazi attrezzati e strutturati volti a realizzare un progetto educativo ad ampio spettro per gli alunni con bisogni educativi speciali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al fine di favorire lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione e garantire il pieno diritto all’istruzione. L’aula è la prima “TEACCH” realizzata gratuitamente in Calabria per una scuola pubblica ed è composta da due postazioni di lavoro individuale, una postazione informatica, una zona relax e un’area dedicata al lavoro in gruppo, la raccolta fondi ha permesso non solo di strutturare gli spazi ma ha consentito anche l’acquisto di tutto il materiale didattico e informatico ( computer, stampante a colori, plastificati e, libri, giochi didattici...) necessario allo svolgimento delle attività didattico- educative.

L’Istituto prospetta l’obiettivo futuro di aprire questo spazio a specialisti del settore che potranno utilizzarla anche in orario pomeridiano.