I dolori di scuola e università, vertenze aperte per prof e ata

Le motivazioni della mancata firma sul contratto collettivo nazionale 2019/2021, le criticità dell’ordinamento professionale relativo agli ata, l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), l’aggiornamento della terza fascia del personale ata e la mobilità relativa all’anno scolastico 2024/2025 che è scatta nei giorni scorsi. Di questo e molto altro si è parlato ieri nel corso di un’affollata assemblea regionale della Uil scuola Rua Calabria alla presenza del segretario nazionale Paolo Pizzo, del leader calabrese Andrea Codispoti e Pasquale Rimondo della segreteria nazionale.

La segreteria provinciale della Flc Cgil ha invece organizzato per oggi una giornata di studio e dibattito articolata in due iniziative: alle 10 appuntamento all’Unical per discutere di “Precariato, Pnrr e revisione pre ruolo; Adeguamenti Istat e revisione della docenza universitaria; tenuta del Sistema nazionale universitario, tra telematiche e rischi Ffo” con il responsabile nazionale del Forum della docenza universitaria della Flc Cgil Luca Scacchi.