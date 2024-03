Ospedale Trebisacce, si fa sul serio: riapertura entro 6 mesi

Countdown per la riapertura dell'ospedale di Trebisacce. La Suprema Corte ha dato sei mesi di tempo per la consegna dei lavori. Lo ha detto senza mezzi termini in un'apposita conferenza stampa organizzata dal Club Unesco e dal suo Presidente Franco Maurella seduto accanto a lui al tavolo della Presidenza, l'avvocato Giuseppe Mormandi del Foro di Lecce che da sempre patrocinia il Comune in questa lotta per la salute e la dignità del cittadino. «In qualità di legale rappresentante del popolo trebisaccese in quanto incaricato dal Comune oggi posso dire, anche alla luce delle sentenze dai Giudici del Consiglio di Stato, che nonostante la pigrizia della politica e alla lentezza della burocrazia, il Guido Chidichimo sarà riaperto». Sono infatti stati appaltati i lavori di ripristino delle Sale Operatorie che rappresentano l'anticamera per la rinascita del presidio ospedaliero dell'Alto Jonio. Nella sala consiliare del Municipio cittadino in piazza della Repubblica, con in mano l’ultima Ordinanza del Consiglio di Stato datata 16 febbraio 2024 ha fatto conoscere ai tanti cittadini presenti le decisioni dei togati di Palazzo Spada, (Presidente Raffaele Greco) mettendo in evidenza il gran lavoro del Commissario ad Acta Andrea Urbani che ricoprendo il doppio ruolo di Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, ha messo a disposizione circa 3milioni di euro per il restyling del blocco operatorio. Il dottor Urbani all'atto delle sue dimissioni è stato sostituito dalla nuova Commissaria ad Acta, Dora Di Francesco Capo Gabinetto del Ministero della Salute che come primo atto ha affidato ad un'azienda la verifica della tenuta sismica della struttura. Il 29 gennaio, la Centrale di Committenza di Invitalia – con la disponivbilità di una somma di 2milioni 357mila euro – ha avviato l’iter dei lavori per il ripristino delle sale Operatorie e nel contempo l’Asp di Cosenza ha avviato l’appalto per l’adeguamento del Pronto Soccorso impegnando oltre 900mila euro di fondi prelevati dal Pnrr.. I giudici con regolare Ordinanza emessa in data 15 Febbraio scorso hanno anche indicato la data di conclusione dei suddetti lavori che dovrà avvenire in 180 giorni, «in modo – si legge in una nota dell’estensore dell’Ordinanza – da consentire alla Terza Sezione del Consiglio di Stato di fissare una nuova Camera di Consiglio per il prosieguo del giudizio».