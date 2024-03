Sibari, lo Stombi s’insabbia e la darsena va sott’acqua

Acqua alta nel complesso nautico dei Laghi di Sibari: è necessario partire subito con i lavori di disinsabbiamento. Il sindaco Giovanni Papasso, con propria ordinanza, ha chiesto all’Associazione Laghi di Sibari di avviare subito i lavori di disinsabbiamento dello Stombi con la draga comunale per evitare inondazioni e fronteggiare altri problemi di protezione civile che potrebbero insorgere con la chiusura del canale. Preso atto che l’Associazione Laghi di Sibari con nota del 04 marzo 2024 ha rappresentato lo stato in cui versa l’intero centro nautico a seguito della completa occlusione della foce del canale dello Stombi in modo tale da non consentire la navigabilità ed il regolare deflusso delle acque con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza e pubblica incolumità dell’intero centro nautico. Considerato che anche gli uffici comunali hanno prontamente eseguito un apposito sopralluogo al fine di verificare quanto descritto da AssoLaghi rilevando come sia necessario un pronto intervento di ripristino del deflusso di acqua dal Canale dello Stombi. Il Papasso, con propria ordinanza di protezione civile dal titolo “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il pericolo d’inondazioni causate dall’ostruzione dell’area di foce del canale dello Stombi” ha chiesto all’Associazione Laghi di Sibari di dare il via, avvalendosi dell’uso della draga comunale concessa loro in comodato d’uso, ai lavori di disinsabbiamento dello Stombi.