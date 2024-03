San Giovanni in Fiore, a Radiologia in un anno quasi duemila esami in più

Dura replica del sindaco Rosaria Succurro ai danni del “Comitato 18 gennaio 2024” che ieri s’era detto preoccupato per il paventato trasferimento della specialista ambulatoriale dalla sede originaria dell’ex Distretto sanitario (quartiere Bacile) all’interno del nosocomio silano. Ancor di più la preoccupazione è stata rimarcata poiché «la parvenza degli specialisti ineluttabilmente porta a classificare il nosocomio florense ad ospedale di comunità, Casa della salute o più semplicemente struttura ambulatoriale». Apriti cielo, con il sindaco Succurro che mette in rilievo come «grazie alla dedizione del primario Antonio Lopez e di tutto il personale, compreso quello proveniente da Crotone, nel 2023 la Radiologia dell’ospedale cittadino ha effettuato 1743 esami in più rispetto all’anno precedente, tra cui circa 200 mammografie cliniche e quasi 700 screening, che prima non c’erano affatto. A nome della popolazione, ringrazio medici, tecnici, e le altre figure per questo servizio che rendono ai cittadini, il quale sta crescendo in qualità, quantità e rapidità, in virtù di un impegno costante con la Regione e la dg dell’Asp bruzia».