Chi è Antonio Seminario, il cosentino eletto a capo della massoneria italiana

Il calabrese Antonio Seminario è stato eletto alla guida del GOI, la massoneria del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Dopo un'estenuante operazione di voto, conclusasi anche con il riconteggio delle preferenze, Seminario ha potuto così festeggiare la vittoria arrivata al fotofinish: ha infatti battutto il diretto concorrente Leo Taroni per soli 26 voti.

Sposato e padre di due figli, ha conseguito il diploma secondario superiore e ha frequentato corsi in Economia presso l’Università di Salerno. Interrotti gli studi universitari, si è dedicato all’attività imprenditoriale e commerciale di aziende operanti nell’ambito del petrolio, gas ed energia. Lavora in Calabria come consulente d’imprese e società.