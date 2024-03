Rassegna stampa 13-03-2024 edizioni Calabria

CALABRIA Calabria, gli addetti dei call center “ricollocati” nella Pa Piano rifiuti della Calabria, luce verde del Consiglio regionale Sanità a pezzi, in Calabria va in onda… il disastro Corigliano Rossano, minacce alla presidente della Pro Loco Marjan pronta a tornare a Reggio ma il caso è tutt’altro che chiuso

Indizio social sul nuovo ospedale di Cosenza, Caruso: «Occhiuto, sei scorretto»

Cosenza, percorsi rivoluzionati intorno alle scuole di via Misasi

Cosenza, alunni in calo e scuole in crisi: a rischio decine di maestre e prof

Rende, l’Unical si apre al territorio: ricco programma di eventi

Castrovillari, quell’incrocio della Provinciale 15 è diventato terra di nessuno

Fondi di coesione, così non va. La Metro City di Reggio studia il ricorso al Tar

Il Piano spiaggia di Reggio apre a nuove concessioni

Reggio, parziale la confisca dei beni dell’imprenditore Fallanca

Rosarno, l’incoraggiamento del Prefetto all’imprenditrice Patrizia Rodi