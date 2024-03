Rende, l’Unical si apre al territorio: ricco programma di eventi

Coinvolgimento e apertura verso il territorio. È questo il percorso intrapreso dall’Università della Calabria. Aprire le porte dell’ateneo non soltanto ai giovani e agli studenti, ma anche a tutti cittadini. E per tenere fede a questa politica di apertura, con l’approssimarsi della primavera, l'Unical ha organizzato una serie di eventi che offriranno ai partecipanti l'opportunità di esplorare le attività accademiche e di ricerca dell'ateneo, nonché di conoscere le offerte formative e i servizi disponibili.

Si inizia il 20 marzo, con la Giornata Nazionale delle Università che avrà come tema "Università svelate" con l'obiettivo di mostrare dall'interno la vita che si svolge in ateneo.

Il 21 marzo e il 5 aprile saranno i giorni della "Primavera in Unical", due open day durante i quali i giovani avranno la possibilità di entrare in contatto con la realtà universitaria e ricevere informazioni dettagliate sui corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, per i quali sono già aperte le ammissioni anticipate.

Il 23 e 24 marzo, poi, l’Unical è stata selezionata per ospitare anche le Giornate Fai di primavera, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare la sua affascinante realtà accademica e scientifica. Uno dei punti salienti della visita del 23 marzo, aperta a tutti, sarà la scoperta dell'orto botanico, un vero e proprio tesoro di biodiversità che ospita più di 400 specie spontanee di piante vascolari tipiche della flora calabrese. Questo luogo unico è stato designato come Zona speciale di conservazione e rappresenta un patrimonio naturalistico da preservare.