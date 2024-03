Due colpi in pochi minuti, caccia al rapinatore a Castrovillari

Investigatori a lavoro a Castrovillari per assicurare alla Giustizia i responsabili o, molto probabilmente, il responsabile di due rapine avvenute in serata nella zona nord e nel centro cittadino. Intorno alle 20, infatti, una persona travisata si è introdotta all'interno di un alimentare sito in Corso Calabria e, sotto la minaccia di un'arma, si è fatto consegnare, da una delle proprietarie, l'incasso faticosamente raccolto nel corso della giornata.

Sul posto sono intervenute le forze di Polizia. Contestualmente sono anche stati raccolti i primi elementi da alcune telecamere presenti nell'area. Il rapinatore solitario non s'è fermato nella sua “attività” e, probabilmente sempre la stessa persona, si sarebbe spostato presso una panetteria di Via Coscile e, con un guizzo e tanta destrezza si sarebbe portato completamente la cassa. Le forze di polizia adesso sono al lavoro per scoprire il responsabile delle due rapine. Le indicazioni conducono ad altri due blitz criminosi: il primo si è consumato qualche mese fa presso una esercizio commerciale di Corso Calabria, vale a dire dove una persona si è introdotta in negozio e, sotto la minaccia di un arma, si fece consegnare l'incasso. Stesso blitz venne registrato qualche mese dopo in un altra attività situata in Via Polisportivo.