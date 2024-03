Sanità ed elisoccorso, Sibaritide... all’anno zero

«Sulla questione della sanità cittadina e, in particolare sulla questione dell’elisoccorso, l'ora della ricreazione è finita. I Consiglieri Regionali della provincia di Cosenza, hanno il dovere di rispondere alle istanze dei cittadini».

Il monito arriva dal Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica che, in particolare sulla vicenda dell'elisoccorso, fa sapere di aver ha investito i rappresentanti istituzionali in seno al consiglio regionale anche perché la sanità è materia di competenza regionale.

Il caso degli atterraggi di fortuna dell’elisoccorso era tornato di stretta attualità dopo che, a inizio settimana, il velivolo sanitario era dovuto intervenire in città per ben due volte planando in emergenza in terreni impervi situati nella zona nord del capoluogo per soccorrere un bambino di tre anni caduto dal terzo piano vivo per miracolo e trasportato all’ospedale civile Annunziata di Cosenza e una signora anziana infartuata che, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morta mentre arrivava lo stesso elicottero.