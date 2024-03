Allarme criminalità a Castrovillari, due rapine in meno di mezzora

Sono pochi i dettagli che emergono dalle due rapine avvenute, a poca distanza (circa mezz’ora) l’una dall’altra, giovedì sera in Corso Calabria e Via Coscile. Nella sostanza sarebbero due persone – entrambi giovani – capaci di spostarsi rapidamente sul territorio e che prediligono l'orario di chiusura. Un grande classico, insomma. Ma c'è di più: nei quattro casi in registrati negli ultimi mesi, inoltre, le rapine sono state tutte portare a segno ai danni del gentil sesso. Altri dettagli riconducono all'attività criminosa di italiani. Probabilmente provenienti da comuni limitrofi. La scia di rapine, quasi tutte caratterizzate dalla presenza di un pistola (o presunta tale) parte ad aprile dello scorso anno, vale a dire nel momento in cui una persona con il volto travisato s'è introdotta in una parafarmacia di Corso Calabria e, con una pistola, si fece consegnare i soldi tanto faticosamente racimolati nel corso della giornata.

Stesso caso venne annotato, ma non rilevato due mesi fa circa, e questo dopo un più lungo lasso di tempo e nel momento in cui una persona s'era introdotta in un altro esercizio commerciale, stavolta in via Polisportivo, per farsi consegnare l'incasso della giornata.