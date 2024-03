Guardia Piemontese, escavatore in fiamme vicino allo scalo ferroviario

Un incendio di natura dolosa ha interessato un mezzo che si occupa di lavori nelle adiacenze della Ferrovia a Guardia Piemontese. Si tratta di un escavatore che è andato quasi distrutto dalla fiamme di proprietà di una ditta che effettua opere per conto delle Ferrovie Italiane per il consolidamento delle opere murarie lungo il rettilineo ferrato.

L’incendio si è sprigionato attorno alle 22 all’ingresso della Marina, sull’ex Statale 18. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Paola e i carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese coadiuvati da quelli della Compagnia agli ordini del comandante Marco Pedullà. Le operazioni sono andate avanti per circa un’ora per mettere in sicurezza anche la zona interessata dalle fiamme. Sono attualmente in corso da parte delle forze dell’ordine le indagini e nulla pertanto viene escluso.

