Francavilla Marittima, proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Marcella Risoli

Quella di oggi, sarà una giornata di lutto cittadino per le esequie di Marcella Risoli, 26 anni perita in un terribile incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla statale 100 a Mottola nel tarantino. La giovane insieme ad altri due amici, anch'essi deceduti, a bordo di una Pegeout stava facendo ritorno a casa in riva allo Jonio nell'antica Lagaria, dopo aver partecipato ad un raduno Cosplay allo Zoosafari di Fasano.

Il sindaco Gaetano Tursi unitamente all'intera Amministrazione comunale ha ordinato la chiusura di negozi, uffici e quant'altro, dalle ore 15 alle 17, lasso di tempo in cui si svolgeranno i funerali che avranno luogo nella Chiesa di Santa Rita in località Silva, dove Marcella abitava insieme ai genitori e alla figlia Caterina di 6 anni. Sarà il parroco locale don Luigi Risoli ad officiare le sacre funzioni dinanzi all'intera comunità che da tre giorni, sta piangendo la sfortunata mamma.

Il Vescovo di Cassano Mons. Francesco Savino impegnato a Roma ad un incontro della Cei di cui è vice presidente, ha voluto subito mostrare la sua vicinanza alla famiglia della vittima e sopratutto alla piccola Caterina.