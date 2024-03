Rassegna stampa 22-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Autonomia differenziata e sanità, la Calabria va incontro al collasso

IN EVIDENZA

Catanzaro, parco Romani: arriva l’ipotesi della rigenerazione urbana

Catanzaro, blitz all’Umg: indagato l’ex rettore Aldo Quattrone

Rifiuti a Reggio, il passaggio rallenta e arriva un nuovo rinvio

'Ndrangheta a Cosenza, la saga dei clan bruzi: tre processi e un solo filo conduttore

Crotone, aste giudiziarie all’ombra dei clan: invocate 8 condanne (ALLE 11)

LO STUDIO

Calabria sempre meno giovane. L’immigrazione non è sufficiente

POLITICA

Vibo, concorsi sul filo delle... elezioni. Palazzo “Luigi Razza” fa il bis

Cosenza laboratorio di idee. Sancito il patto tra Pd e socialisti

Elezioni a Corigliano Rossano, Mascaro sostiene il centrodestra

SANITA’

Sanità nella Locride, potere ai privati: ecco quali e dove

"No al taglio di sette guardie mediche". Sindaci del Crotonese pronti alla rivolta

Cassano, il Poliambulatorio affoga in una foresta di sterpaglie

CRONACA

Reggio, il Pg dice no ai concordati pena. L’inchiesta Sbarre verso la sentenza

Reggio, degrado ed incuria avvolgono il rione Ferrovieri Pescatori

Gioia Tauro, reti da pesca vietate. Sanzionati due natanti