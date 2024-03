Giovane va in arresto cardiaco a Milano nella metro. Salvato da un'infermiera calabrese

Sono le 23 circa di mercoledì 20 marzo quando alla fermata M2 di Lambrate a Milano due giovani infermieri salvano la vita ad un ragazzo di colore che ha avuto un arresto cardiaco.

Simone Oliva (campano di Castellamare di Stabia) e Francesca Taddio (calabrese di Orsomarso in provincia di Cosenza) sono intervenuti prontamente nel momento in cui il giovane si è accasciato a terra. Nell'immediatezza gli hanno praticato il massaggio cardiaco e il ragazzo ha iniziato a prendere conoscenza ed è ritornato a respirare. I due giovani fidanzati hanno poi avvisato tempestivamente i soccorsi, hanno atteso che arrivassero in modo tale che il giovane fosse poi trasferito in ospedale.