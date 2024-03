Montalto Uffugo, violento frontale auto-moto. Centauro gravissimo in ospedale

Un gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio, a Montalto Uffugo. Per cause in corso di accertamento, un’automobile, una Peugeot 3008 ha investito un motociclista, entrambi percorrevano via Benedetto Croce, arteria principale del comprensorio, che traverso la frazione di Montalto Scalo.

Erano circa le 14, quando il violento impatto si è consumato, facendo entrare in collisione i due veicoli e facendo sbalzare il motociclista con una tale violenza da farlo finire rovinosamente nel burrone sotto strada. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno, però ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, infatti, si trovava riverso a terra nel dirupo e privo di conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale civile dell’Annunziata. Le sue condizioni sarebbero gravi, a causa dei diversi traumi riporti prima nell’impatto con la macchina e, poi, con l’impatto al suolo. Il conducente della Peugeot, invece, inizialmente, anche lui leggermente ferito e sotto choc, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo dell’incidente, facendo pensare in un primo momento di essere dato alla fuga. Poco dopo anche lui si è consegnato alle cure dei sanitari. A coordinare i rilievi i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo e presenti anche i vigili del fuoco. Il traffico è stato rallentato in entrambi in sensi di marcia per permettere i rilievi e il recupero del motociclista dal dirupo.