Terribile incidente sulla Provinciale 241 di Tarsia, farmacista incastrato tra le lamiere

Incidente con un ferito poco prima delle ore 20 sulla provinciale 241 di Tarsia. Il conducente alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo della macchina finendo fuori strada e rimanendo in bilico a margine della carreggiata. I primi ad intervenire sono stati i militari dell’Arma della stazione di Terranova da Sibari e, a ruota, due ambulanze del 118 di stanza a Spezzano Albanese Terme, Pet facente parte del comprensorio di San Marco Argentano. L’uomo, 76 anni, ex farmacista residente ad Altilia, era rimasto incastrato tra le lamiere e per questo è stato necessario allertare i Vigili del fuoco di Rende che l’hanno estratto fortunatamente soltanto con qualche ammaccatura. Lo stesso è stato poi refertato presso l’ospedale dell’Annunziata.