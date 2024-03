Ospedale di Cosenza, il sindaco Caruso incalza Occhiuto: “Collocatelo dove volete”

Seppure l’attenzione del Consiglio comunale andato in scena venerdì fosse concentrata sull’approvazione del Documento unico di programmazione, la seduta ha offerto anche altri spunti interessati, che esulavano dal punto in questione, ma assolutamente di attualità. Come, per esempio, la costruzione del nuovo ospedale di Cosenza, o della provincia, oggetto di dibattito ormai da mesi.

E il sindaco, Franz Caruso, qualche frecciatina l’ha lanciata, spigando, in un passaggio del suo discorso: «Bisogna pensare agli investimenti che si devono fare in termini di infrastrutture e di risorse umane per la nostra sanità. Siccome la Regione latita completamente – ha sottolineato, infatti, l’inquilino di Palazzo dei Bruzi – e si fanno solo annunci e non si creano le condizioni per garantire il diritto alla salute ai nostri concittadini, perché abbiamo un ospedale fatiscente, un pronto soccorso che scoppia e medici che lavorano in condizioni disumane, è assurdo che si pensi ancora a dove collocarlo».

Da qui la provocazione: «A questo punto dico: collocatelo dove volete! E al presidente Occhiuto aggiungo: metti l’ospedale dove vuoi, ma costruiscilo. Ci dicesse il presidente della Regione anche perché non realizza un’importante infrastruttura come l'alta velocità. Che fine fa l’alta velocità? È un altro motore di sviluppo fondamentale per la nostra realtà calabrese ed anche in questo caso cosa si fa? Ci si divide tra la dorsale appenninica ed il tracciato tirrenico. Io dico al Presidente della Regione anche in questo caso: falla dove vuoi, ma porta l’alta velocità in Calabria».