Treni, l’elettrificazione partirà a settembre: slittano i lavori sulla ferrovia Sibari-Crotone

Dietrofront: i lavori dell’elettrificazione della linea ferroviaria jonica a sud di Sibari non si terranno in estate ma possono considerarsi posticipati a settembre.

Dopo le preoccupazioni delle scorse settimane ora arrivano le rassicurazioni: l’estate – dal punto di vista dei trasporti – sulla jonica può dirsi salva. La circostanza è emersa da una nota del consigliere regionale e presidente della commissione di vigilanza, Francesco Afflitto, che ha incontrato in settimana l’ingegnere Claudio Moroni, dirigente generale del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, al quale ho chiesto la situazione infrastrutturale dei trasporti, soffermandomi sulla 106 e sulla rete ferroviaria.

Afflitto ha chiesto proprio a che punto sono i lavori in merito all’elettrificazione della linea jonica in particolare tra Sibari e Catanzaro Lido e l’ingegnere ha assicurato che i lavori già programmati per il mese di giugno, tenuto conto dei disagi che avrebbero arrecato alla stagione estiva, sono stati posticipati e inizieranno i primi di settembre, e dovranno necessariamente proseguire almeno fino alla fine del 2025. Tutto ciò per rendere la linea ferroviaria idonea e adeguata agli standard europei di sicurezza e di mobilità: ovviamente il servizio di trasporto verrà garantito da autobus sostitutivi, cercando di arrecare disagi minimi ai pendolari. Una buona notizia almeno per l’estate visto che nelle scorse settimane era stato annunciato che da giugno a settembre, la linea ferroviaria che collega Sibari a Crotone doveva essere chiusa per consentire i lavori di ammodernamento ed elettrificazione per rendere la tratta idonea e adeguata agli standard europei di sicurezza e di mobilità.