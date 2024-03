Rassegna stampa 26-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Reggio, Marjan Jamali deve restare in carcere. Negati i “domiciliari” col figlio

IN EVIDENZA

Imprese e ricerca in Calabria, al via la presentazione “itinerante”

Reggio, convegno dell'Anm: "Il giudice non è un algoritmo, l’AI non limiti la discrezionalità"

Catanzaro, clan degli zingari: regge l’accusa

Cosenza, l’asse degli “zingari” tra l’area urbana e la Sibaritide

Soverato, partono le contestazioni del Comune a carico dei lidi balneari “abusivi”

SANITA'

Catanzaro, si riorganizza la rete dell’urgenza

Cosenza, Pronto soccorso sotto pressione. In un anno ben 117mila accessi

Sanità nella Locride, Di Furia: "Ritardi difficili da colmare"

Guardia medica di Vibo Marina. Solo due specialisti in servizio

Scilla, interrogazione alla Regione sulla sorte dell’ex Ospedale

Cetraro, pasti inadeguati a Pediatria. La denuncia di una mamma