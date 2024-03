Dà di matto per strada a Trebisacce, in manette un 28enne

«Vi ammazzo...». Botte, danni e minacce di morte davanti ad una nota pizzeria della città. Ad animare la serata è stato un giovane di Amendolara V.F.L. 28 anni, già noto alle forze dell'Ordine, che è stato fermato, con non poche difficoltà, ed arrestato. Assegnato ai domiciliari, sarà processato per direttissima il prossimo 3 aprile. I fatti. Come detto, sono accaduti in località Pagliara all'ingresso lato nord dell'abitato della marina trebisaccese, meglio conosciuta come Bivio di Albidona. Il cittadino ucraino adottato da anni da una famiglia perbene che vive nella confinante Amendolara, da quello che si è appreso, ad un tratto, verosimilmente alticcio, è andato in escandescenza, seminando panico e paura tra i presenti. Il giovane che da quello che si è appreso, non è nuovo ad episodi simili, forse con qualche bicchiere in più appena bevuto, ha iniziato a creare il finimondo dinanzi al locale commerciale dove era presente tanta gente. In un primo momento sembra che V.F.L. se la sia presa contro il titolare del negozio, per poi mettersi in auto e tamponare un altro veicolo in sosta nei paraggi.