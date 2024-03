Incidente sul lavoro questa mattina nella officina di una ditta di autotrasporti. Per cause da accertare per lavori di manutenzione su di un autobus uno dei pneumatici è esploso ferendo una persona. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Per fortuna le condizioni del lavoratore non sono gravi.