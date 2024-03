Cimitero di Rende, fine dell’emergenza: saranno costruiti 392 loculi

«Molto presto porremo fine al grave problema degli spazi e della relativa tumulazione delle salme in attesa da troppo tempo nel cimitero cittadino». Giuffrè ed Albertini, i due commissari prefettizi che sono stati chiamati a gestire le sorti del Comune rendese, insieme alla Correale della Prefettura di Cosenza, hanno le idee chiare e cercano di accelerare ogni singola azione amministrativa.

La commissione straordinaria del Comune di Rende ha approvato, infatti, il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori di “Realizzazione Blocco edicole funerarie”. Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, che era stato approvato dalla Giunta lo scorso 30 maggio per un importo complessivo di € 795.000,00 (somme previste nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2024-2026) e che prevede la realizzazione di 392 loculi cimiteriali, suddiviso in due stralci funzionale, comprese le opere di sistemazione dell’area cimiteriale già esistente di via Vanni, in contrada Vallone, all’interno del Cimitero Comunale.