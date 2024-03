Rassegna stampa 29-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

-Rende, l'ex sindaco Marcello Manna non andrà ai domiciliari

-Vibo: massoneria, processi e (in)giustizia. Parola al procuratore Camillo Falvo

-Linea jonica, la Regione pensa ad altri tre nuovi treni ibridi in Calabria

-Porto, anche Gioia Tauro nel vortice degli scioperi

In evidenza

-“Titengostretto” annuncia da Villa San Giovanni un esposto in Procura

-Akrea a Crotone, task force per il piano industriale Mossa del Comune per salvare la società

-Catanzaro, reparto prevenzione crimine: le ragioni del capoluogo

-Il Comune blinda 27 milioni di euro destinati alla città dal Decreto Reggio

Sanità

-Sanità nella Locride, le liste d’attesa? Lunghette...

-Catanzaro, favori alla clinica Villa Sant’Anna. Anche la Procura voleva il sequestro

-Ospedale di Lamezia, con il decreto di luglio ripristinate Pediatria e Psichiatria

-Acri scende in piazza per difendere l’ospedale. Capalbo: “Il decreto contiene troppi tagli”

-Castrovillari, per le cure dermatologiche si emigra in Basilicata