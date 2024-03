Scuola a Cosenza, vertice a Palazzo Lecce per fare i conti coi prof

Si lavora per l’anno che verrà. L’Ufficio scolastico regionale ha già avviato l’iter nei giorni scorsi, convocando i segretari delle sigle firmatarie del contratto nazionale e chiarendo i primi numeri relativi al prossimo organico dei docenti a fronte delle iscrizioni giunte sinora. È stato più volte precisato che si tratta di cifre parziali, ma sono comunque più che utili per capire l’aria che tira in vista della ripartenza a settembre. I timori sono legati anzitutto alle conseguenze del progressivo e inarrestabile calo degli studenti nelle classi.

Proprio per parlare degli organici, ma stavolta con focus sulla realtà cosentina, la direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale, Loredana Giannicola, ha convocato i sindacati per il primo pomeriggio di mercoledì. Cioè alla ripresa delle lezioni dopo la pausa pasquale. Non filtra nulla di ufficiale sul contenuto del faccia a faccia in programma a Palazzo Lecce, ma in base a quanto trapelato non dovrebbero esserci problemi per mantenere tutte le cattedre anche nelle scuole della provincia di Cosenza.