Tragedia a Potenza, operaio 38enne di Castrovillari muore schiacciato da un carico di tronchi

Sono in fase di accertamento le cause di un incidente mortale che ha caginato la morte di Gianluca Zucca, 38 anni di Castrovillari, operato al San Carlo di Potenza per un grave trauma cranico. Il sinistro è avvenuto ieri mattina, nei boschi del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese. L'operaio è rimasto schiacciato dal carico di legna che stava movimentando con un mezzo. Il fatto s'è consumato dopo il taglio degli alberi nel bosco di Sarconi, all’intero dell’area protetta del Parco. I colleghi hanno immediatamente avviato la fase del soccorso.