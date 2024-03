Cosenza, passeggiata a ostacoli lungo tutta l’isola pedonale

Operazione bonifica su corso Mazzini. L’ha preannunciata il sindaco Franz Caruso e scatterà subito dopo Pasqua. L’isola pedonale è diventata quasi impraticabile nei momenti di maggiore affluenza.

Tra bici e altri mezzi simili che scorrazzano incuranti dei divieti, cartelli pubblicitari e postazioni di locali pubblici, sedie e tavolini, fare una passeggiata è diventata un’impresa. Le sculture che compongono il Mab e che un tempo erano il simbolo di corso Mazzini quasi si confondono con tutto il resto e hanno assunto un ruolo secondario. L’isola pedonale ora è diventata anche un mercatino multietnico fatto di banchetti di svariate misure dove vengono esposti prodotti di ogni genere.

Una succursale della Fiera di San Giuseppe abusiva che stona con tutto l’habitat, già alle prese in alcuni punti con pannelli dei percorsi tattili danneggiati che se non riparati o sostituiti vanno eliminati in quanto inutili e di intralcio a pedoni e carrozzine di bebè che vi inciampano rischiando incidenti. Oppure sedute in marmo e panche rotte (buona parte delle quali per fortuna rotte con una spesa di circa 3500 euro deliberata a inizio anno dal dirigente del settore 6 di Palazzo dei Bruzi, Francesco Giovinazzo). Insomma, un quadro alquanto precario che non si abbina al salotto buono della città.