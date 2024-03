Rapina di Pasqua a Castrovillari, entra con il volto coperto in una tabaccheria e si fa consegnare l'incasso

Riprende, e pure a ritmo serrato, il fenomeno delle rapine a mano armata che sta caratterizzando il mese di marzo. Una persona, col volto travisato, si è introdotto all'interno di una tabaccheria di via Padre Pio e si è fatto consegnare l'incasso del pomeriggio. Pochi euro, quelli arraffati rapidamente, per far perdere subito dopo le proprie tracce. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castrovillari. I militari hanno raccolto la denuncia, ma anche e soprattutto visionato i fotogrammi dell'impianto di video sorveglianza. Il nuovo blitz si è consumato all'orario di chiusura, intorno alle 21, e la modalità è la stessa degli ultimi casi. Inutile dire che cresce la paura degli esercenti in ordine ad un fenomeno che non sembra trovare soluzione.