C’è la sentenza del Consiglio di Stato: il palazzetto di Insiti torna al Comune di Corigliano Rossano

Giustizie è fatta. Si ristabilisce la legalità. Il complesso sportivo di Insiti, per il quale l’Amministrazione comunale in carica aveva intrapreso azione giudiziaria ed amministrativa nei confronti di un privato che ne vantava abusivamente la proprietà, ritorna definitivamente nella disponibilità e proprietà del Comune di Corigliano Rossano.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che con recentissima sentenza pubblicata lo scorso 30 marzo, ha accolto il ricorso del Comune per la riforma della sentenza del Tar Calabria che, nonostante la bocciatura del Tribunale di Castrovillari della richiesta di usucapione del bene pubblico da parte del privato, aveva annullato l’ordinanza del dirigente del settore 9 Patrimonio del Comune di Corigliano Rossano con cui è stato ordinato lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente.

La notizia della sentenza del Consiglio di Stato che si attendeva da tempo in città, per l’aberrante situazione che si era creata con l’occupazione abusiva di una struttura pubblica come il Palazzetto dello sport di Insiti e superfici attorno, comprensorio dove sorge il nuovo ospedale, ha fatto subito il giro in città con chiara sensazione di ritorno alla legalità.