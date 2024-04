Cosenza, i vigili del fuoco proclamano lo stato di agitazione

Il Coordinamento Regionale e Provinciale della Fp Cgil Vigili del Fuoco proclama lo stato di agitazione nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

La vertenza concerne, per come evidenziato da suddetta organizzazione sindacale, per la mancanza delle corrette relazioni sindacali da parte del Comandante Provinciale, in quanto dopo lo scorso stato di agitazione avvenuto nell’ottobre del 2023 e conciliato nel novembre dello stesso anno e venuto meno agli impegni presi con questa e con tutti i lavoratori del settore, nello specifico di un emanazione di una disposizione di servizio che disciplinava alcuni servizi dal Dirigente contestati a discapito dello stesso personale, inoltre considerato il verificarsi di spiacevoli episodi verificatisi nell'ultimo periodi ed indotti da disposizioni verbali del dirigente, negando addirittura l’accesso nelle sedi di sevizio al personale in quiescenza fine di poter scambiare un saluto ai colleghi.

Altresì si denunciano quotidianamente azioni del dirigente vessatorie nei riguardi del personale richiedendo allo stesso atti già comunicati tramite Pec già con valenza giuridica. In ultimo e non per importanza, si denuncia l’immobilismo del dirigente nel cercare di risolvere almeno in parte i probe dovuti alcune sedi di servizio che versano in uno stato di vetustà e degrado assoluto.