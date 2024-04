San Nicola Arcella, cadavere di un uomo ritrovato all'interno di un'auto. Sarebbe morto da diversi giorni

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Scalea sulla morte di un giovane nel Cosentino. Il corpo senza vita del 30enne, originario di Laino Borgo, è stato trovato ieri nella sua auto posteggiata in un parcheggio a San Nicola Arcella, sulla costa tirrenica cosentina. A trovare il cadavere, in località Arcomagno, è stato un ragazzino che era andato a prendere il pallone. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause della morte. Da un primo esame autoptico è emerso che il giovane sarebbe morto da più giorni, ma sono in corso le indagini per individuare le cause del decesso.