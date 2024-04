Us Acli, Esaro scala la (Romualdo) Montagna e si avvicina alla vetta. Armazem non fa sconti a nessuno

La sosta dei tre campionati in stile british di Us Acli-iMarcos ha cambiato le carte in tavola... fatta eccezione per la competizione principale. Sulla scorta dell'entusiasmo generato (anche) dalla Futsal Cup Armazem ha riallacciato il filo con la vittoria in Premier League. L'ennesima stagione dominata, l'ennesima sinfonia per la capolista che ha battuto con il punteggio di 9-4 Oratorio San Nicola, consolidando il primo posto. Sugli scudi Curcio, autore di una tripletta. Due reti a testa per Antonio Nardi e Francesco Nardi. Di Verta e Costabile le altre due marcature. Gli avversari hanno cercato di tenere testa ad Aramzem ma c'è stato poco da fare nonostante le doppiette di Rocca e De Luca. Giornata da ricordare anche per Cerisano Soccer che ha fatto valere il fattore casalingo, battendo per 9-2 la Giovanile Bianchi grazie a un Chiappetta in versione monstre (cinque gol). La doppietta di Managò e i gol di Sansone e Di Santo hanno reso più rotondo il successo finale. Sconfitta resa meno amara dalle reti ospiti di Marasco e Corrado. Spettacolo e gol a grappoli in Soccer San Pietro-Rose Futsal – gara ad alta quota – terminata 5-5 (2 Zicarelli, Sicilia, Leonetti e Caputo; 3 Brecchi, 2 Fusaro). Tre punti “gratis” per la Bfb Rovito che ha vinto a tavolino contro la Football Lattarico (non si è presentata). Col vento in poppa Atlas Acri, vittoriosa per 10-5 contro Calabria Young e trascinata dalla giornata di grazia del duo Siciliano-Ferraro (rispettivamente 4 e 3 reti) oltre che dalle marcature di Molinari (2) e Lorelli. Per gli ospiti hanno trovato spazio nel tabellino Rizzuti (2), Pantusa (2) e Rodi. Bomber Massimilla (tripletta) ha condotto alla vittoria (4-1) la Don Marano contro la Roglianese, in uno scontro diretto valido per la la lotta al secondo posto. Iorio (Don Marano) e Minardi (Roglianese) gli altri marcatori di giornata.

Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 48; Bfb Rovito 39; Soccer San Pietro 34; Rose Futsal 33; Don Marano e Atlas Acri 32; Roglianese 29; Cerisano Soccer 31; Giovanile Bianchi 17; Calabria Young 11; Football Lattarico 7; Oratorio San Nicola 0. Capitolo Championship. Giornata chiave nella corsa al primo posto. L'Esaro United scala la Montagna (Romualdo Montagna, per la precisione) senza compiere troppi sforzi, per via della mancata presentazione dell'Arintha Futsal che è valsa la vittoria a tavolino dell'attuale seconda della classe. Lo scherzetto alla capolista, invece, l'ha fatto lo Spezzano che ha vinto per 4-3 al termine di una gara molto tirata che ha consolidato il terzo posto dei padroni di casa e riaperto i giochi nella classifica generale. Spezzanesi in gol con Marasco (doppietta), Rizzo e Bovienzo. La resistenza della prima della classe è stata firmata dalle reti di De Simone, Gagliardi e Fucile. Per la Romualdo si tratta della prima sconfitta stagionale dopo 13 vittorie e un pareggio. Giornata da doppia cifra per il Castiglione Cosentino Futsal che ha vinto la concorrenza del Lago al termine di una partita caratterizzata da 16 reti. Nel 10-6 finale da segnalare una delle performance più belle dell'intera stagione Us Acli-iMarcos, ovvero le otto marcature di Puia. Di Siani e Aquila le altre segnature casalinghe. Per Per il Lago, spazio alle reti di Posteraro (tripletta), Muto, Bruno e Bruni. Lottatissima fino in fondo la contesa più bella di giornata tra Lattarico e Wild Boars, conclusa 7-6 (5 Gianni De Luca, Trotta e Alex De Luca; 4 Bozzo, Sprovieri e Scalercio). Infine, seconda vittoria in pochi giorni per la Real Cannuzze (per via del recupero) che espugna il campo dell'Effeccì Cutura 2-4 (2 De Franco; Viola, Tosto, Rubinacci e autorete).