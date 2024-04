Europee, il risiko sul fronte cosentino: sabato 8 e domenica 9 giugno al voto anche in 64 comuni

Le segreterie politiche romane sono fornaci che ardono in questi giorni prima di riportare il fronte in Calabria. I partiti cercano equilibri nella Capitale a un mese dalla ufficializzazione dei candidati da schierare nella corsa all’Europa. Ma la campagna elettorale è già cominciata con i cercatori di voti che da mesi stanno andando su e giù, portando parole di conforto e vagoni di promesse per una terra che continua a vivere ai margini di tutto. Anche il Cosentino è meta da settimane di pellegrinaggi e di annunci. Del resto questa è una provincia enorme dalla quale si può estrarre tanta linfa dalle urne.

Secondo l’ultima rilevazione del corpo elettorale (31 dicembre 2023) effettuata dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in provincia di Cosenza, risultano iscritti 723.406 elettori (compresi di una di 168.084 emigrati all’estero). I diciottenni che si recheranno alle urne per la prima volta nel Cosentino saranno complessivamente 3.731. Alle Europee del 26 maggio 2019 votarono in 329.829, pari al 49,70% dell’intera platea degli elettori. Cinque anni prima, invece, il 25 maggio del 2014, a recarsi nelle 882 sezioni spalmate in tutto il Cosentino erano stati in 339.634 (pari al 50,84%). In città, gli elettori iscritti sono 56.608 (26.390 maschi e 30.218 femmine), una quota che comprende anche i 4.255 emigrati che vivono all’estero. I diciottenne saranno 270 (143 femmine e 127 maschi). A Cosenza, l’ultima volta che si votò per le Europee, entrarono nelle 82 sezioni urbane 24.261 elettori su 55.717 aventi diritto (43,54%). Nel 2014, invece, andarono a votare in 25.911 (pari al 45,15% del totale di 57.394 iscritti).

Sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo in tutti i 150 comuni del Cosentino. Contemporaneamente si andràa alle urne anche per il rinnovo dei consigli comunali in ben 64 Municipi della provincia, tra i quali spiccano Corigliano Rossano e Montalto, gli unici due dove è prevista l’opzione del ballottaggio (22 e 23 giugno).