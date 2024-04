Ennesimo incidente sulla SS 106 a Corigliano-Rossano, scontro auto-moto: centauro ferito e trasportato in elisoccorso a Cosenza

Terribile incidente oggi questo pomeriggio lungo la statale 106 jonica all'altezza dello svincolo per Corigliano. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un violento impatto tra una moto e una autovettura. Ad avere la peggio è stato il centauro per le cui condizioni si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso a Cosenza. Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano nonché i vigili urbani e una equipe del servizio di emergenza del 118

Le foto sono state tratte dalla pagina Facebook dell'Organizzazione di volontariato Basta Vittime sulla SS 106