Sanità a Cosenza, se le code cominciano al... telefono

La sanità è fatta di code. Attese che cominciano al telefono e finiscono in una dimensione temporale senza definizione nel tentativo di trovare un varco per prenotare una visita o un esame. Lo sa bene Maria, ottantaduenne della Presila che ieri mattina, ha raccontato alla Gazzetta, intorno alle 11, ha composto il numero telefonico del Cup dell’Annunziata 0984 709025 nella speranza di trovare una voce amica in grado di prenotarle l’esame “ecocolordoppler per tronchi sovraortici” prescrittole dal medico di famiglia. Ma per dieci interminabili minuti l’unica voce che la signora Maria ha ascoltato al cellulare è stata quella del messaggio registrato che la metteva al corrente ripetutamente del fatto che «tutti i nostri operatori sono occupati» e che «per non perdere la priorità acquisita» avrebbe dovuto «restare in attesa» per chissà quanto tempo. Maria non sa usare il computer e non ha più l’età per imparare. E nella sua stessa condizione vivono nel Cosentino gran parte dei 47.236 ultraottantenni individuati, nell’ultimo report demografico di inizio anno, dall’Istat. Uomini e donne costretti a fare i conti con l’accresciuto bisogno di cure e assistenza che finisce, però, per infrangersi contro il muro d’una sanità a numero chiuso. L’alternativa sarebbe stata quella di provare in una farmacia dove, tuttavia, non è scontato che la linea internet lo consenta in quel momento (persino le connessioni nei vari Cup spesso subiscono lunghe pause in offline a causa di persistenti problemi della rete).