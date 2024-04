Amendolara, si ferisce con la motozappa. Grave un agricoltore

Agricoltore si ferisce alle gambe con un motozappa a motore. Sfiorata la tragedia in un terreno di contrada Colfari, località situata nei paraggi della Statale 106 al confine con Roseto Capo Spulico. G.V. del posto, da quello che si è appreso, stava arando con un piccolo mezzo agricolo il suo podere, non molto distante la casa in cui abita con i suoi familiari.

Un lavoro che faceva da tempo, che conosce come le sue tasche, considerato che l'uomo è un infaticabile lavoratore che si sveglia all'alba ogni mattina, per portare a casa il pane e dare dignità alla famiglia e ai figli. Qualcosa però è andato storto. L'aratro meccanico, amico di tante giornate di fatiche e sudori, sotto il sole cocente o la pioggia battente, gli si è rivoltato contro, finendo sulle sue stanche gambe che sono rimaste martoriate e gravemente ferite.

In una pozza di sangue, è riuscito a lanciare l'allarme, raccolto immediatamente dalla moglie e dai figli, che con il nodo in gola e la paura nel cuore, hanno allertato il 118. Dalla postazione Pet dell'Ospedale "Guido Chidichimo" di Trebisacce, in codice rosso, con lampeggiante blu acceso, a sirene spiegate, è giunta un'ambulanza, ma l'equipe sanitaria a bordo, si è resa subito conto della gravità di salute del pover'uomo. Che è stato medicato e soprattutto messo in condizione di non perdere altro sangue per non creare ulteriori danni e rischi alla sua salute. Nel frattempo considerato lo scenario assai critico, e l'urgenza di raggiungere subito un presidio ospedaliero con blocco operatorio operativo, è stato chiesto alla centrale bruzia del Suem l'invio urgente dell'elisoccorso che è atterrato in riva allo Jonio caricando G.V., che è stato trasportato al nosocomio dell'Annunziata di Cosenza e trasferito immediatamente in sala operatoria dove i chirurghi hanno tentato di ricostruire gli arti danneggiati dai terribili "denti" dell'attrezzo agricolo. Sul posto teatro dell'incidente sono giunti tanti amici del malcapitato e i Carabinieri di stanza alla Stazione di Roseto Capo Spulico, competenti per territorio, guidati dal Comandante Marco Carafa per i rilievi del caso e per assicurare l'atterraggio in sicurezza del velivolo di soccorso.