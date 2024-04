Amantea, in fiamme un magazzino e un'auto a Coreca: indagano i carabinieri

Tensione a Coreca. In fiamme un’autovettura e va a fuoco anche un magazzino adiacente a un lido. Si tratterebbe della baracca contenente materiale della struttura balneare che è stata raggiunta dalle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Amantea per capire le dinamiche e la natura dell’incendio.

Sempre nella zona qualche mese prima era stata presa di mira la ditta che sta procedendo al rifacimento della galleria della statale 18. Era stata data alle fiamme l’autovettura della ditta della vigilanza e malmenato un dipendente. Coreca è una frazione del Comune di Amantea ai confini con Campora San Giovanni. Ed è uno dei tratti di costa più caratteristici del centro nepetino.

Un piccolo angolo di paradiso caratterizzato da mare cristallino che viene preso d’assalto dai bagnanti. Una zona che chiaramente vive i suoi mesi economici più importanti nella stagione estiva. Ma anche qualche chilometro più a nord, nel centro di Amantea, sta comprensibilmente crescendo l’apprensione. Non soltanto per l’attentato a una ditta funeraria ma anche per quelle vetrine infrante al Comune e che ancora non è dato a capire che matrice abbiano.