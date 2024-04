Rossano, scorribanda dei vandali nel parcheggio di via San Bartolomeo

Raid vandalico notturno nel parcheggio sotterrano di via San Bartolomeo in pieno centro storico nell’area urbana di Rossano. L’azione distruttiva è stata attuata, per come si apprende, nella notte del giorno di Pasquetta, mentre in questi giorni stanno fioccando le prime denunce da parte dei malcapitati proprietari dei veicoli che si trovavano nell’area sottostante alla omonima piazza e che funge da comodo sito di parcheggio utile soluzione anche per i residenti. Dopo i giorni di festa è stata un amaro ritorno alla routine quotidiana per quanti sono andati a recuperare i proprio veicolo e si sono trovati davanti una scena di devastazione. Vetri delle vetture in frantumi, tergicristalli strappati via, specchietti divelti. Rovinate anche le fiancate di molte auto, alcune delle quali rigate, altre deformate. Vetri a terra dappertutto in un clima di generale distruzione.

