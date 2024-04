Cassano, operazione “Gentleman 2”: ventiquattro indagati davanti al gup

Gentlemen 2: compariranno martedì 23 davanti al Giudice per l’udienza preliminare gli indagati della maxinchiesta anti-’ndrangheta che ha svelato una serie di traffici intercontinentali di droga destinata alle piazze di spaccio della Sibaritide. L’ufficio dei giudici per le indagini preliminari e l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha inviato in questi giorni le notifiche ai ventiquattro soggetti finiti nelle maglie dell’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il blitz era scattato lo scorso 5 giugno coinvolgendo ventiquattro delle ventisei persone residenti, prevalentemente tra Cassano e a Corigliano-Rossano mentre la chiusura delle indagini e la relativa notifica agli indagati era arrivata a fine novembre.

Le indagini avevano permesso di appurare, tramite una rogatoria internazionale, come i soggetti indagati avrebbero scambiato messaggi al riparo dalle intercettazioni delle forze dell’ordine tramite criptofonini che utilizzavano un server della società americana Sky-Ecc. Un sistema poi hackerato dalle Autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe, coordinate da Europol ed Eurojust, facendo saltare il banco e scoprendo traffici di droga internazionali e le relative comunicazioni illegali.