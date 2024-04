Cosenza, zero tagli per la scuola che verrà. Tutti i prof resteranno in cattedra

Nessun prof in meno. Arrivano buone notizie dall’incontro voluto dall’Ufficio scolastico provinciale con i sindacati firmatari del contratto nazionale per preparare l’anno scolastico che verrà. La direttrice Loredana Giannicola ha dialogato coi segretari provinciali giovedì pomeriggio a Palazzo Lecce, proseguendo quel percorso di distensione e confronto che fa bene a tutti. In primo piano c’è stato l’organico dei docenti, con la conferma che, nonostante il continuo calo degli studenti (nella nostra provincia -630 iscrizioni al primo anno, passando da 88.959 a 88.329), non verranno tagliate cattedre per i prof. Gli eventuali perdenti posto che dovessero emergere nelle prossime settimane, quando i numeri complessivi saranno associati alle varie scuole, saranno recuperati in altri istituti.

Parola ai numeri

I dati ancora provvisori emersi nei giorni scorsi dalla riunione svoltasi all’Ufficio scolastico regionale raccontavano per gli istituti del Cosentino di una dotazione organica pari a 9.245 Posti comuni, cui aggiungere 726 cattedre di Potenziamento che risultano invariate rispetto allo scorso anno. Infine c’erano i posti dedicati ai docenti di Sostegno che dovrebbero essere 1.559 sempre nel Cosentino.

