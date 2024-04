Nuovo ospedale della Sibaritide, si riaprono i cancelli del cantiere

Nel cantiere del Nuovo ospedale della Sibaritide si terrà domani un evento importante, quello della convocazione dei responsabili della ditta concessionaria, da parte della Direzione Lavori, per la consegna delle aree del cantiere dove dovranno proseguire i lavori. Un evento fondamentale che presuppone, contemporaneamente, la ripresa dei lavori.

Potranno, perciò, riprendere, già da inizio settimana, le attività lavorative, interrotte circa un anno fa, e ripartire per la conclusione definitiva della struttura sanitaria completa di attrezzature, “chiavi in mano”, a servizio dell’intero comprensorio della Sibaritide e paesi interni.

La notizia di quanto sopra è stata comunicata direttamente dall’ing. Domenico Gerardo Petrone, Project manager dell’impresa D’Agostino concessionaria della realizzazione e gestione dei servizi del nuovo ospedale.

Un provvedimento che si è reso possibile, secondo quanto riferito nei giorni scorsi sia dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, sia dalla consigliera regionale, Pasqualina Straface, e confermato dal dall’ing. Petrone, in seguito alla firma della perizia di variante ed alla sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò consentirà la ripresa di tutte le attività previste per portare a termine e rendere fruibile la struttura di eccellenza sanitaria.

Il primo responsabile tecnico dell’Impresa ci conferma che nel periodo di fermo sostanzialmente l’azienda ha provveduto all’approvvigionamento di tutti materiali e attrezzature necessari per continuare con le attività necessarie per il completamento. «Da qui a luglio – ha sottolineato il project manager – si procederà nel lavoro con tutti gli operatori delle varie attività ed attrezzature, per continuare a pieno regime subito dopo l’estate». Il tecnico assicura che questa volta non ci saranno interruzioni in quanto il progetto è stato approvato sotto tutti gli aspetti e finanziato interamente.