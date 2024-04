È di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato stamattina sull'Autostrada A2 all'altezza del chilometro 265+500, in direzione Sud, tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud. Il ferito (ha perso il controllo dell'auto per causa in fase di accertamento) è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale.Non risulta in pericolo di vita.